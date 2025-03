Tangenziale di Napoli, si ribalta una cisterna di carburante: il video. Evacuati i palazzi

Napoli, 10 marzo 2025 - Devastante incidente sulla tangenziale di Napoli: un tir finisce contro il muro e la cisterna carica di carburante si ribalta di traverso sull’asfalto. Carreggiate bloccate nel tratto tra il Vomero e Fuorigrotta, in direzione di Pozzuoli. Evacuati i palazzi nelle vicinanze, visto che il liquido sversato sull’asfalto era altamente infiammabile.

L’incidente

È successo intorno a mezzogiorno di oggi al chilometro 10,1 dell’A56 Tangenziale di Napoli. Il carico si è diviso dalla motrice e dalla cisterna è iniziato lo sversamento del carburante contenuto nella botte. Subito è scattato l’allarme, vista la pericolosità del carico, altamente infiammabile. Resta da chiarire le cause che hanno fatto sbandare l’autoarticolato, facendolo sbattere contro il muro.

Tangenziale chiusa

Alle 12.15 è stato temporaneamente chiuso l’intero tratto tra le due uscite, Vomero e Fuorigrotta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che subito si sono messi al lavoro per mettere in sicurezza la zona, aspirare il carburante sversato sull’asfalto e liberare le due carreggiate della tangenziale.

Chilometri di code tra l’ospedale e il Vomero

Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della società Tangenziale di Napoli. Nel tratto interessato, il traffico è rimasto bloccato per ore: oltre 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Vomero, in direzione Pozzuoli, per l'uscita obbligatoria.

Uscita obblifatoria

“Chi viaggia verso Pozzuoli deve uscire a Vomero e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in Tangenziale a Fuorigrotta”, avvertono i gestori dalla tangenziale.