Scooter contro il palo della luce: 23enne morto nel Napoletano

Napoli, 16 luglio 2024 – È morto in ospedale il 23enne rimasto coinvolto in un incidente con lo scooter a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Il ragazzo era in sella al proprio ciclomotore quando ha perso il controllo del mezzo, sbattendo contro un palo dell'illuminazione pubblica.

È successo stanotte, i carabinieri sono intervenuti intorno alle 3.30 in via Alberi. Il 23enne è stato trasferito d’urgenza all'ospedale di Sorrento, dove è deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini per stabilire le cause e la dinamica dello schianto.