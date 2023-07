Tre morti e due feriti tra Napoli e Salerno: un 26enne è in pericolo di vita

Napoli, 2 luglio 2023 – Tre morti e due feriti sulle strade tra Napoli e il Salernitano. Due gli incidenti avvenuti nella notte sul territorio, dove a perdere la vita è stata un’intera famiglia: il marito di 67 anni, la moglie 65enne e il padre della donna, di 92 anni. È invece un centauro di 26 anni il più grave dei due feriti dello scontro tra auto e moto avvenuto a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Il ragazzo è in pericolo di vita. Un bilancio nerissimo a cui si aggiunge un incendio scoppiato nella notte a Napoli, che ha mandato in fumo un'auto posteggiata nel quartiere Soccavo. Ecco i fatti.

Tre morti a Eboli

Tre persone sono morte nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di questa notte a Eboli, in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo di 67 anni, che era alla guida dell'auto, la moglie di 65 anni e il padre della donna, di 92 anni. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, all'altezza del comune di Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento l'auto, imboccando una rotatoria, ha sbandato uscendo fuori strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti personale di Anas e i carabinieri di Eboli, diretti dal comandante Emanuele Tanzilli.

Grumo Nevano: due ragazzi feriti, uno in pericolo di vita

Due i feriti nell’incidente stradale avvenuto questa notte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. In via Kennedy si sono scontrati un'auto e uno scooter. Il conducente dell'auto, un 20enne del posto, è stato portato in ospedale a Frattamaggiore, ma non è in pericolo di vita. È invece gravissimo il centauro di 26 anni, ricoverato in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Caivano indagano per chiarire la dinamica dell'incidente.

Auto in fiamme a Napoli

Un'auto è stata danneggiata da un incendio nella notte a Napoli. L'auto era parcheggiata in strada a via Giustiniano, nel quartiere Soccavo. Il veicolo era intestato a una donna di 47 anni, già nota alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri di Bagnoli, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'incendio.