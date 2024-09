Scontro tra una jeep e uno scooter: morto un 17enne, in pericolo di vita l’amico di 16 anni

Napoli, 23 settembre 2024 – Scontro tra una jeep ed uno scooter: un 17enne è morto, l’amico di 16 anni è in pericolo di vita. È successo nella notte a Frattamaggiore, nel Napoletano. Illeso l’automobilista.

Erano circa le 2.30 quando lo scooter è entrato in collisione con una Jeep Avanger mentre percorreva via Roma. Alla guida dell’auto c’era un 20enne, le cause dello scontro è ancora al vaglio dei carabinieri.

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito gravissime ed entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore. Il ragazzo di 17 anni è deceduto poco dopo il suo arrivo, mentre il 16enne è ricoverato in terapia intensiva ed è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. La salma del 17enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata per poter effettuare l’autopsia. I due mezzi sono stati sequestrati.