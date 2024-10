Frontale tra due auto di giovani: muore una 19enne, feriti gli altri cinque ragazzi

Napoli, 5 ottobre 2024 - Frontale tra due auto con a bordo s ei giovani amici: una vettura si ribalta e finisce contro un muro, morta una ragazza di 19 anni. Feriti gli altri cinque ragazzi : nessuno è in pericolo di vita. È successo stanotte a Napoli, la vittima è una ragazza originaria di Casoria.

La dinamica dell’incidente

Il terribile schianto è avvenuto intorno all’1.20 in via Cupa dell'Arco, nel capoluogo partenopeo. La dinamica dell'incidente sembra abbastanza chiara: una delle vetture, guidata da un 22enne con a bordo tre passeggeri, stava percorrendo la strada comunale in direzione di piazza Zanardelli quando, giunta nei pressi del civico 40, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, che percorreva la stessa strada in senso opposto. Alla guida della seconda auto c’era un ragazzo 19enne, a bordo una ragazza di 23 anni.

Lo schianto contro un muro

L'impatto è stato devastante. L’auto con i quattro ragazzi a bordo si è ribaltata, finendo contro il muro di cinta di una casa. Nell’urto è deceduta la 19enne. Gli altri cinque ragazzi coinvolti nell'incidente hanno subito lesioni lievi e nessuno è in pericolo di vita.

Sul posto si è reso necessario l'intervento di due ambulanze e dei vigili del fuoco. I veicoli sono stati sequestrati ed entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti su alcol e droga per la verifica dell'eventuale stato di alterazione. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.