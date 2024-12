Noleggiano una Maserati, si ribaltano e fuggono: assurdo incidente a Napoli

Napoli, 30 dicembre 2024 – Rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ieri sera a Napoli: un suv Maserati, noleggiato da un gruppo di giovani, si è ribaltato lungo la discesa di via Francesco Saverio Correra. Il veicolo ha colpito le auto in sosta ai lati della strada, per poi terminare la sua corsa al centro della carreggiata.

I ragazzi a bordo sono riusciti a uscire dalla vettura attraverso il tettuccio, raccogliendo i loro effetti personali prima di fuggire dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la strada e ripristinare la viabilità.

L'incidente è stato riportato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto delle fotografie da alcuni testimoni oculari. I residenti della zona hanno infatti avvertito un forte boato al momento del ribaltamento del veicolo.

Borrelli ha commentato l'episodio, sottolineando che “solo per caso non si è trasformato in una tragedia”, visto che la strada, nelle vicinanze di piazza Dante, era ancora affollata di persone. Il deputato ha evidenziato la necessità di un intervento più deciso contro la guida irresponsabile, chiedendo maggiori misure di prevenzione e sanzioni severe per chi infrange le norme del codice della strada. Ha inoltre sollevato il dubbio su come sia stato possibile che dei ragazzi siano riusciti a noleggiare un veicolo di tale potenza, senza che venissero rispettate le normative riguardanti il noleggio a neopatentati.

Infine, Borrelli ha fatto riferimento all'episodio come l'ennesimo esempio di illegalità, citando la presenza di auto parcheggiate in modo irregolare, che ha contribuito al caos. "Un trionfo di illegalità", ha concluso il deputato, lamentando come il fenomeno della guida pericolosa abbia causato numerose vittime a Napoli e in tutta Italia nel 2024.