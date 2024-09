Incidente a Marano di Napoli: fermato un 19enne per omicidio. La relazione osteggiata prima del tamponamento

Napoli, 16 settembre 2024 – Aumentano gli intrighi dietro all’incidente che sabato ha portato alla morte del 20enne Corrado Finale. Lo scooter che stava guidando – portando con sé un amico di 18 anni, rimasto ferito – si è scontrato con la Fiat 500 guidata da un 19enne. E non sembrerebbe un caso.

Tra il passeggero 18enne e il conducente del veicolo ci sarebbero stati degli alterchi in passato per via di una relazione sentimentale del primo con la sorella del secondo. Uno dei due giovani in sella allo scooter avrebbe distrutto il vetro dell’automobile del 19enne. A bordo della Fiat c’era anche la ragazza al centro delle tensioni.

L’ipotesi investigativa è stata confermata sia dal ragazzo di 19 anni che da sua sorella, a sua volta sentita in caserma.

Il 18enne è ricoverato all’ospedale di Pozzuoli con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. Per il 19enne è invece stato emesso un decreto di fermo per omicidio.