Incidente sul lavoro, gravissimo il 61enne incastrato sotto un muletto nel Napoletano

Napoli, 11 luglio 2023 – È gravissimo l’operaio di 61 anni coinvolto nell'ennesimo incidente sul lavoro. L’uomo è rimasto incastrato sotto un muletto durante lo scarico di merci da un grossista di bibite a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

È successo ieri, lunedì 11 luglio, ma il bollettino medico di oggi non mostra segni di miglioramento. Portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il ferito è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

In aggiornamento