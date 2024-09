Incidente sulla A1 a Casoria: morti Vincenzo Massaro e Alessia Marino di Cesa

Napoli, 28 settembre 2024 – Tragedia nella notte sulla A1, all’altezza di Casoria (Napoli): Vincenzo Massaro e Alessia Marino – entrambi 26enni e originari di Cesa (Caserta) – sono morti in seguito ad un grave incidente stradale che ha coinvolto la loro auto, una Fiat 500.

Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la vettura sarebbe sbandata per poi essere urtata con violenza da un’altra automobile. L’esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale.

“La nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di Cesa, Enzo Guida – è stata sconvolta da una tragedia, l'ennesima, che colpisce tutti noi. Due vite spezzate. Ancora una volta il nostro paese si trova a dover piangere, per morti assurde”. In rispetto alle vittime e al dolore delle loro famiglie, in accordo con la Pro Loco, le serate di oggi e domani dell’Asprinum Festival sono state cancellate.

“L’intera comunità è vicina alla famiglie coinvolte, esprimendo un profondo sentimento di cordoglio”, conclude la nota dell’amministrazione comunale. Vicinanza è stata espressa anche dal primo cittadino di Succivo, Salvatore Papa, dove Marino risiedeva con i suoi due bambini.