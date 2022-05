Incidente sull'A16, motociclista morto nello scontro con un tir

Per approfondire :

Napoli, 26 maggio 2022 – Incidente mortale sull’A16, una moto si è scontrata con un tir e per il centauro non c’è stato scampo: l’uomo è morto sul posto. È successo questa mattina, poco prima delle 9, sull'autostrada Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Pomigliano D’Arco e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione di Napoli.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto all'altezza del km 2,7. Nell'incidente, che ha visto coinvolti una moto e un mezzo pesante, il motociclista ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda.