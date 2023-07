Vasto incendio al campo rom di Giugliano. La terra dei fuochi continua a bruciare

Napoli, 23 luglio 2023 – Vasto incendio al campo rom di Giugliano in Campania a fuoco una discarica di rifiuti in via Carrafiello. È successo intorno alle 12.30 di oggi, domenica 23 luglio, a soli due giorni dal devastante rogo che ha attaccato un altro accampamento di nomadi nella zona di Napoli Est con fiamme alte e pericolo diossine. Un’alta colonna di fumo nero è stata avvistata in tutta la zona.

A bruciare, secondo un primo accertamento, sono stati dei cumuli di rifiuti che erano lungo la strada. Non appena è scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio. Al momento non si segnalano criticità, ma sarà il sopralluogo degli esperti a stabilire l’entità di eventuali danni.

L’ultimo allarme era scoppiato il 18 luglio in via Mastellone, alla periferia di Napoli. Una discarica abusiva del quartiere Barra era andata in fumo proprio vicino a campo rom del posto. Il campionamento eseguito dai tecnici di Arpa Campania nell'arco delle successive 24 ore ha rilevato livelli di diossina sopra la media.