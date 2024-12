Autobus di linea distrutto dalle fiamme a Napoli. Salvo il conducente: ha tentato di spegnere il rogo

Napoli, 18 dicembre 2024 - Autobus di linea in fiamme a Napoli: salvo il conducente. Non c’erano passeggeri a bordo quando, nella tarda serata di ieri, si è incendiato un bus della linea 663 di Anm. È successo all’altezza di via Nuova San Rocco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Capodimonte.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio, ma al momento sarebbe esclusa la pista dolosa. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un evento verosimilmente accidentale.

Il rogo ha distrutto completamente il veicolo della linea 663 e danneggiato una lancia Ypsilon parcheggiata poco distante. L'autista è stato visitato sul posto dal personale del 118 per i fumi inalati durante un tentativo di spegnimento con l'estintore.