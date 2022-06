Napoli incendi: a fuoco un auto a Quarto e un box a San Sebastiano 

Napoli, 5 giugno 2022 - Due incendi nel Napoletano. Intorno alle 4.45 di questa notte 5 giuigno i carabinieri a Quarto sono intervenuti in via Pietra Bianca per un'auto andata in fiamme, una Smart for two intestata a una donna di 62 anni.

Il rogo, domato dai vigili del fuoco, ha distrutto completamente il veicolo. Indagini per chiarirne l'origine.

In precedenza c'era stato un incendio, in via Plinio il Vecchio, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio, alle 23.30 circa. Avvolto dalle fiamme il box auto di un uomo di 41 anni. Anche in questo caso l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero, ma il box e l'appartamento al piano superiore, disabitato e in vendita, sono stati dichiarati inagibili. Le indagini non escludono cause accidentali.