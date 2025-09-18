Maxi sequestro di beni all’imprenditore del video scandalo con la Tiktoker in Consiglio regionale a Napoli

Roma, 18 settembre 2025 – Dal clamore dei social al sequestro di beni per quasi 6 milioni di euro. Sotto i riflettori (stavolta non quelli dei social media) è finito Angelo Napolitano, noto per il video con la tiktoker Rita De Crescenzo, girato all'interno del Consiglio Regionale della Campania, in cui i due cantavano l'inno nazionale sventolando il tricolore nell'ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di Azione, poi espulso dal partito. Napolitano, 47 anni, amministratore della ‘Am Distribution Srl’, società che commercia telefoni cellulari ed elettrodomestici, con sedi a Calsanuovo e a Napoli (‘Napolitano store’), è finito al centro di una indagine della procura di Nola, per fatture false e maxi evasione dell'Iva.

Secondo gli investigatori l’imprenditore applicava nella vendita un doppio listino prezzi, con sconti per chi pagava in contanti. La società di Napolitano, che pubblicizza quotidianamente la propria attività sul TikTok, ha così conosciuto, negli ultimi anni, una esponenziale e anomala crescita del fatturato (da 2,2 milioni di euro nel 2017 a 20,8 milioni di euro nel 2023), come si legge nella nota del procuratore Marco Del Gaudio. Su queste basi, accogliendo la richiesta della Procura, il gip ha disposto il sequestro preventivo dei beni della società e del suo rappresentante legale, formalmente nullatenente, tra cui un immobile sito a Napoli nel quartiere Gianturco e uno yacht di 16,5 metri, entrambi risultati intestati fittiziamente a terzi.

Il 19 febbraio scorso, quando le indagini erano già in corso, ‘Striscia la notizia’ ha trasmesso un servizio incentrato sulle attività della ‘Am Distribution Srl’ segnalando il "doppio listino" praticato dalla società a seconda delle modalità di pagamento messe a disposizione dei clienti: in contanti o con strumenti tracciabili.