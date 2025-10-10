Semplificazioni e meno tasse: da Capri la ricetta dei Giovani di Confindustria

Roma, 10 ottobre 2025 – Meno tasse per i giovani imprenditori, un pacchetto di misure fatto di incentivi fiscali, semplificazioni, prestiti agevolati, sovvenzioni dirette ed equity. E poi, l’estensione della Zes unica a tutto il Paese. Dal palco del Convegno di Capri, che taglia il traguardo dei 40 anni, la presidente dei Giovani di Confindustria, Maria Anghileri, lancia un vero e proprio appello al governo per “cambiare ritmo”, per usare lo slogan della kermesse dell’isola azzurra. Il suo è un programma articolato per punti che guarda anche alla prossima legge di bilancio.

“In questi mesi abbiamo ascoltato proposte di riforma del sistema fiscale per i giovani sia dal Governo che dall’opposizione. Ecco, il nostro messaggio è uno solo: fatelo! E fatelo in fretta. Dimostrateci di avere veramente a cuore il futuro dell’Italia", insiste l’imprenditrice. Che chiede "a tutte le forze politiche il coraggio di introdurre uno Youth Deal che abbatta il carico fiscale, burocratico e amministrativo sui giovani under 35" con un pacchetto di misure ad hoc - incentivi fiscali, semplificazioni, prestiti agevolati, sovvenzioni dirette ed equity - da introdurre già nella manovra di bilancio.

"Possiamo farlo in Europa con il 28esimo Regime, una misura rivoluzionaria per tutte le Pmi, ma - ha osservato Anghileri - in particolare per le start up e le imprese giovani. Che straordinario ritmo darebbe un sistema in cui le imprese possono operare in tutti e 27 gli Stati dell'Unione con le stesse regole. L'Italia deve sostenerlo e farlo diventare realtà. E poi possiamo farlo in Italia mettendo finalmente i mattoni per costruire la nostra Filiera Futuro”. Un grande progetto, ricorda la numero uno dei Giovani imprenditori, “che abbiamo lanciato fin dall'inizio della nostra Presidenza, che nasce per rimettere al centro della politica, delle istituzioni e dell'economia i giovani di questo Paese. "Filiera Futuro", per noi, vuol dire natalità, istruzione, innovazione e giovani imprese".

Il modello della Zes Unica

Ma non basta. Ai giovani di Confindustria piace il modello Zes unica, che riguarda le regioni del Mezzogiorno. “Un'occasione storica perché per la prima volta il Sud ha un quadro chiaro, unitario, attrattivo e credibile agli occhi degli investitori", spiega Francesco Basile, Presidente dei Giovani di Confindustria Campania. "Si sfiorano - ha proseguito Basile - le mille autorizzazioni raggiunte, imprese che hanno presentato progetti. Miliardi di investimenti si stanno muovendo tra nuovi insediamenti, ampliamenti produttivi, innovazione tecnologica e migliaia di posti di lavoro”. Ma, attenzione, avverte Basile: un decreto non basta. “La differenza, come sempre, la farà la velocità perché un credito d'imposta senza autorizzazioni rapide resta solo una promessa, non un risultato. E il Sud non ha più tempo da perdere. La Zes Unica sta funzionando e va rafforzata, non riscritta. E come sostiene il presidente Orsini: è un modello di certezza e semplificazione da rendere strutturale nel tempo perché quando la pubblica amministrazione viaggia al ritmo dell'impresa, l'impresa investe, cresce e assume”. Ma guarda anche oltre Anghileri: “La semplificazione introdotta con la Zes unica ha dato risultati straordinari: 800 autorizzazioni uniche rilasciate, 28 miliardi di investimenti, 35.000 nuovi posti di lavoro. E tutto questo a fronte di 4,8 miliardi da parte dello Stato in due anni. E allora, di fronte a questo successo abbiamo alcune domande per il Governo: perché la Zes unica, che ha dato risultati straordinari per il Mezzogiorno, non diventa una misura strutturale?".

L'Europa deve cambiare passo “Questo convegno nacque 40 anni fa quando ero vicepresidente di Confindustria con delega al Mezzogiorno, inventammo questo convegno senza mezzi, con grande passione. E in quei primi convegni lanciammo, con grande passione, temi che sono ancora oggi attuali – ricorda l’ex presidente di Confindustria e Ceo di Seda Group, Antonio D’Amato, durante un confronto con Luigi Abete – perché il ruolo di Confindustria è di essere parte sociale e ceto dirigente. Oggi abbiamo bisogno di riforme. A partire dalla forma di governo. Il costo dei governi tecnici è stato colossale”. Sono scelte difficili, ammette D’Amato. “Ma oggi il peso di un’Europa bloccata mette in serissima crisi la stabilità politica ed economica del mondo. Stiamo vivendo una tremenda guerra commerciale, che non riguarda solo i prodotti che arrivano dalla Cina ma anche la collocazione di imprese cinesi in Italia, in Europa o ai confini, che sono imprese di Stato che godono di aiuti di Stato”. L’Europa, che ha accumulato ritardi, deve darsi una scossa”.