Giallo a Sorrento, cadavere di una donna trovato nel bagagliaio di un’auto: “uccisa con coltellate alla schiena”

Piano di Sorrento (Napoli), 17 agosto 2023 – Giallo a Sorrento dove nella mattina è stato trovato il cadavere di una donna all’interno del bagagliaio di un’auto. Non sono emersi elementi per poter subito identificare la donna e, da una prima visione sulla salma da confermare, sarebbe stata uccisa con alcune coltellate alla schiena. Ad avvisare il 112 è stato un passante che ha visto il corpo nell'auto perché il bagagliaio era rimasto aperto.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo accoltellare la donna mentre stava aprendo il bagagliaio dell’auto: l’omicida è poi fuggito in motorino.

Le indagini

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Sorrento e al momento non è esclusa alcuna pista. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 12.30 in un'area condominiale in via San Massimo nel comune di Piano di Sorrento dove la vettura era parcheggiata. "Il cofano della macchina era aperto, il corpo era visibile – spiega una nota diffusa dai carabinieri -. Era sanguinante, probabilmente per ferite d'arma da taglio. Il corpo non è stato ancora ispezionato e aspettiamo il medico legale per l'identificazione completa". I carabinieri stanno raccogliendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando le testimonianze.

Le testimonianze

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna uccisa stava aprendo il bagagliaio dell'auto per prendere la spesa quando si sarebbe avvicinato un uomo, vestito di nero, che l'ha accoltellata più volte e poi l’avrebbe spinta dentro il bagagliaio prima di scappare in motorino.

Nei pressi della chiesa della Trinità, poco distante dai caseggiati popolari dove è avvenuto l’omicidio, si è formata una folla di curiosi.

notizia in aggiornamento