Il fratello di Maria Rosaria Boccia arrestato a Pompei. “Rubava energia elettrica”

Napoli, 12 marzo 2025 – Sarà processato per direttissima Andrea Gaetano Boccia. Il fratello dell’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia – salita gli onori delle cronache per l’affaire con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – è stato arrestato oggi. E’ accusato di furto aggravato di energia elettrica per un totale che, stando a Repubblica.it, ammonterebbe a 35mila euro.

Boccia, 44 anni, ha un negozio di abbigliamento a Pompei: ed è qui che ha ricevuto la ‘visita’ dei carabinieri di Torre Annunziata accompagnati dai tecnici Enel, che hanno accertato la truffa. Applicato al contatore dell’energia c’era infatti un dispositivo che gli consentiva di non registrare i consumi.

Dopo Maria Rosaria tocca dunque al fratello finire tra i titoli di cronaca. Lo scorso settembre l’influencer, laureata in economia aziendale e management, conquista le prime pagine dei giornali annunciando ai social l’incarico di consulente per i grandi eventi del ministero della Cultura, assegnatole dall’allora ministro Sangiuliano con cui millanta “buoni rapporti”. Quando emerge che formalmente non esiste nessuna consulenza a nome ‘Boccia’, ecco che vengono avanzati sospetti sulla natura della relazione fra l’imprenditrice e il ministro. Sangiuliano confessa tutto al Tg1 chiarendo però di aver sempre pagato di tasca propria per le spese dell’attività di Boccia e che al Ministero non è sottotratto un soldo. Segue uno scontro a distanza tra i due, che propongono ai media versioni discordanti, un’escalation di accuse culminata con querele incrociate. Lui ha denunciato le contesta anche un’aggressione fisica.