Casoria, resiste al furto dello scooter: 16enne viene accoltellato tre volte all’addome e finisce in ospedale

Casoria (Napoli), 19 settembre 2023 – Tenta di resistere al furto dello scooter e viene colpito all'addome tre volte con un coltello. È accaduto a Casoria ieri sera, nei pressi di un centro commerciale in via Stradale Sannitica 87, dove i carabinieri sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 per soccorrere un 16enne ferito.

Si tratta di un ennesimo episodio di violenza per futili motivi che ha per vittima un giovane e che avviene nel napoletano solo poche settimane dopo l’omicidio del musicista 24enne Giovanbattista Cutolo, ucciso da un 17enne dopo un diverbio sul parcheggio di un motorino.

Le indagini

Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, il minorenne sarebbe stato avvicinato da due persone a lui sconosciute all'interno del parcheggio del centro commerciale che avrebbero tentato di rubargli lo scooter per poi ferirlo con un coltello e fuggire. La vittima è stata trasferita - non in pericolo di vita - all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Le indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

notizia in aggiornamento