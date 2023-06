Funerali Fulvio Filace, morto nell’auto esplosa in tangenziale a Napoli. Lunedì fiaccolata: “Chiediamo giustizia”

Napoli, 30 giugno 2023 – Saranno celebrati domani, sabato 1° luglio, alle ore 11 nella chiesa Nuova del Carmine in via Togliatti a San Giorgio a Cremano (Napoli), i funerali di Fulvio Filace, 25enne tirocinante del Cnr morto per le gravissime ferite riportate nell'esplosione di un'auto-prototipo sulla Tangenziale di Napoli lo scorso 23 giugno in cui ha perso la vita anche Maria Vittoria Prati, 66 anni, ricercatrice del Cnr che era alla guida del mezzo.

Fiaccolata per Fulvio

Lunedì 3 luglio, sempre a San Giorgio a Cremano, si terrà una fiaccolata per le strade della città, con partenza alle ore 20 da Villa Bruno. "Il corteo, organizzato insieme ai suoi amici - fa sapere il sindaco Giorgio Zinno - intende radunare la comunità sangiorgese e non solo, per rendere omaggio alla memoria del nostro concittadino, vittima di un incidente su cui vi sono ancora molti nodi da sciogliere. La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio e incendio; tutti ci auguriamo che venga fatta luce sulla morte di Fulvio, una morte assurda che ha spezzato i sogni di un ragazzo pieno di speranza nel futuro, un ingegnere promettente dall'animo buono e sincero, come lo descrivono i suoi amici, che ora chiedono 'giustizia per Fulvio'. San Giorgio a Cremano è una grande e unita comunità. Il dolore per la morte del nostro giovane concittadino, ha colpito tutti nel profondo. Chiediamo che i familiari abbiano le risposte che cercano su quanto accaduto al loro amato figlio e fratello, lo scorso 23 giugno. San Giorgio a Cremano chiede giustizia per Fulvio"

I tre quesiti dei pm

Il grado delle ustioni, la verifica delle cause della morte, il collegamento tra i decessi e lo scoppio. Ecco i tre quesiti che la Procura di Napoli ha sottoposto ai periti designati per le autopsie sui corpi di Fulvio Filace e Maria Vittoria Prati.

I consulenti avranno poi sessanta giorni per depositare agli inquirenti gli esiti dei loro esami. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e incendio, per ora a carico di ignoti. Al lavoro ci sono anche i Ris di Roma he stanno cercando di comprendere quale sia il materiale all'interno delle bombole che erano nell'auto e l'origine dello scoppio.