Napoli, un fumetto per lottare contro il racket

Napoli, 1 ottobre 2025 – Anche un fumetto può aiutare a combattere il drammatico fenomeno del racket. L’idea è di SOS Impresa – Rete per la Legalità che ha presentato a Napoli “La storia di Massimo e dei suoi operai contro il racket”. Si tratta del primo di una serie di racconti a fumetti che ripercorrono alcune delle tante storie di coraggio, dignità e vittoria che l’associazione ha raccolto e accompagnato in questi anni, sostenendo imprenditori e lavoratori nella loro battaglia contro i clan camorristici e il pizzo.

La lotta contro i clan

La storia di Massimo e dei suoi operai, storia vera ma con nomi di fantasia, mette in luce un aspetto spesso sottovalutato: quando un’impresa è soffocata dal racket, non è solo l’imprenditore a subire le conseguenze economiche e personali, ma anche i suoi collaboratori e dipendenti, che pagano un prezzo altissimo in termini di sicurezza, stabilità e futuro.

Il fumetto mostra come anche i lavoratori possano diventare protagonisti attivi di una resistenza efficace contro i clan, per la difesa del lavoro, della giustizia, della libertà e della democrazia. Non a caso il fumetto è stato presentato presso la sede del maggiore sindacato dei lavoratori. Con i sindacati, infatti, intendiamo sviluppare una riflessione e stringere un patto di collaborazione con rafforzare il fronte antiracket e la sicurezza dei lavoratori e degli imprenditori vittime dirette del racket.

Patto lavoratori e imprese

“Un ringraziamento speciale va alla CGIL Campania, che ospita l’iniziativa e che ha scelto di offrire attenzione e sensibilità a questo progetto, contribuendo a valorizzare un tema cruciale per il futuro del lavoro e della legalità – ha commento Luigi Cuomo, coordinatore regionale SOS IMPRESA Rete per la Legalità Aps – Qui abbiamo trovato un’apertura totale sul progetto e questo ci incoraggia molto perché stringere un'alleanza strategica tra imprese e mondo del lavoro dipendente contro questo cancro della camorra e dell’estorsione aiuta a rafforzare il fronte antiracket”. Occorre un “patto tra imprese e lavoratori per liberare l’economia e pensare maggiormente allo sviluppo e alla libertà di tutti”. Alla presentazione sono intervenuti anche Nicola Ricci, Segretario generale della CGIL regionale della Campania, Antonio Ferone, Sezione Imprese Edili di SOS IMPRESA Rete per la Legalità della Campania, Enzo Schiavo, Presidente regionale di Confesercenti Campania e Rosa Ferraro vice prefetto, vicario del Commissario nazionale di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.