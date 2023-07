Frattamaggiore, incidente mortale sul lavoro: operaio di 20 anni muore stritolato da una macina

Frattamaggiore (Napoli), 19 luglio 2023 – Incidente mortale sul lavoro nel napoletano dove questa mattina un operaio di 20 anni ha perso la vita in un impianto industriale a Frattamaggiore. Sono ancora in corso gli accertamenti per definire le cause della tragedia ma, dalle prime ricostruzioni, sarebbe che il giovane lavoratore sia rimasto incastrato all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie morendo sul colpo.

Indagini in corso

Sono stati i carabinieri della locale stazione a intervenire sul posto, in via Sossio Russo presso il consorzio industriale nella ditta Delifood. Sono arrivati sul posto anche il pm di turno della Procura di Napoli nord, i carabinieri del Nil di Napoli e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e il personale dell'Asl Napoli 2 Nord. Le indagini sono in corso.

notizia in aggiornamento