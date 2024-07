Acerra, fratelli seminano il panico: lei tenta di accoltellare i carabinieri, lui minaccia esplosione in un edificio

Napoli, 25 luglio 2024 – Un vero e proprio ‘far west’ quello che è successo nella notte in via Michele Ferraioli ad Acerra, in provincia di Napoli, e che ha richiesto un lungo intervento dei carabinieri.

I militari sono arrivati sul posto per quella che sembra essere stata una lite per il parcheggio. La situazione è ben presto precipitata: una coppia di fratelli – un uomo e una donna – hanno cominciato a minacciare il vicinato. La donna, una 38enne già nota alle forze dell’ordine, ha iniziato a brandire un coltello contro i carabinieri: nonostante l’aggressione, sono riusciti a bloccarla e a disarmarla.

Nel frattempo il fratello, di 39 anni e anche lui noto agli agenti, dal pian terreno di un edificio, ha minacciato di far esplodere la bombola del gas. È iniziata così una mediazione tra l'uomo e i carabinieri, fin quando i vigili del fuoco sono riusciti a fare irruzione nel locale mediante una finestra secondaria. Nel locale erano presenti quattro bombole con le valvole aperte.

I pompieri hanno quindi messo in sicurezza l’edificio, mentre i carabinieri procedevano con l’arresto dei due fratelli. Dovranno rispondere a vario titolo di strage e di resistenza aggravata a pubblico ufficiale