Francesco Paolantoni nudo con una pentola di pasta e patate: è il fioretto per lo scudetto del Napoli. Il video

Napoli, 6 maggio 2023 - Francesco Paolantoni ha rispettato il fioretto fatto per la vittoria dello scudetto del Napoli. Oggi l'attore napoletano, grandissimo tifoso degli azzurri appena diventati campioni d'Italia, ha girato in strada nudo mangiando pasta e patate.

Lo scorso gennaio, nel corso di un'intervista al programma 'Le Iene', Paolantoni, così come altri personaggi famosi tifosi del Napoli, aveva detto che cosa sarebbe stato in grado di fare in caso di vittoria dello scudetto della squadra di Luciano Spalletti. "Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate", aveva detto Paolantoni. Detto, fatto.

Due giorni dopo la notte di Udine, oggi Paolantoni si è presentato nudo sul lungomare di Napoli, con una sciarpa azzurra al collo e una pentola di pasta e patate a coprire le parti intime. La scena è stata ripresa dai tanti tifosi del Napoli e dai turisti presenti sul lungomare ed è diventata virale.