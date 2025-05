Scudetto Napoli, lunedì scuole chiuse per la grande festa. Varchi, divieti e l’elenco completo delle strade interrotte

Napoli, 24 maggio 2025 – Una grande sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo: la squadra a bordo di due autobus scoperti, ai lati la folla di tifosi in delirio. Sarà una giornata indimenticabile per i napoletani, che ieri sera hanno coronato un sogno: Campioni d’Italia per il secondo anno consecutivo, il quarto nel palmares degli azzurri.

Festeggiamenti in grande stile organizzati per lunedì 26 maggio dal Comune di Napoli e dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Oggi la giunta ha approvato una delibera con le misure di sicurezza per la grande festa cittadina.

Scuole chiuse nella Municipalità 1

Per tutta la giornata di lunedì 26 maggio, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1 come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In piazza Trieste e Trento a Napoli lo striscione di ringrazimanto ai 'Santi' che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto

Sfilata, maxischermo e transenne

L'evento è previsto nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, a partire dalle ore 15, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria. Il Comune ha stanziato 500mila euro per l'allestimento di diversi maxischermo in molti ounti della città.

L’intero percorso dei bus – un tratto di circa due chilometri e mezzo – verrà protetto da transenne anti-ribaltamento per garantire l’incolumità dei calciatori. Ma non solo. Tutta la zona della festa verrà perimetrata e contingentata con accessi presidiati dalle forze dell'ordine. Sarà delimitata a nord da Via Giordano Bruno e Via Riviera di Chiaia, a ovest da Piazza Sannazzaro, a est da Piazza della Vittoria. All'interno dell’area saranno garantiti controlli ai varchi, misure di sicurezza e presidio sanitario.

Quattro varchi di accesso: ecco dove

Sono quattro i varchi di accesso pianificati dal Comune di Napoli. Saranno in viale Gramsci (lato Piazza Sannazzaro), in piazza della Repubblica, alla Villa Comunale e in piazza della Vittoria.

L’uscita trionfale della squadra potrà essere seguita anche a distanza, attraverso i quattro maxischermo allestiti nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo: in largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza S. Pasquale e in via Partenope (all'altezza dell’ex Università).

Stop a bottiglie di vetro, lattine e fuochio d’artificio

È stata infine disposta una serie di divieti che entreranno in vigore dalle 9 di lunedì mattina e per tutta al durata dei festeggiamenti, che presumibilmente potrebbero continuare per tutta la notte.

L’ordinanza comunale elenca una serie di misure di sicurezza nella zona del lungomare compresa tra via Acton, altezza galleria Vittoria (zona Est), e il quartiere Fuorigrotta, all’altezza di galleria Laziale e galleria Quattro Giornate (zona Ovest).

Sarà vietata la vendita e il consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale che possa trasformarsi in un’arma contundente se lanciata. Sarà possibile vendere solo bicchieri di plastica leggera o di carta. Vietati anche fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e tutti gli artifizi pirotecnici.

Circolazione per domenica 25 e lunedì 26 maggio

A partire dalla mezzanotte di domenica 25 maggio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Anton Dohrn, eccetto i veicoli impegnati per l’allestimento e il disallestimento dell’evento. È sospesa la pista ciclabile da piazza della Repubblica a piazza Vittoria; dalle 6 del mattino divieto di transito su via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Anton Dohrn e piazza Vittoria, nella corsia di marcia con direzione piazza Vittoria.

Divieto di transito e sosta per lunedì 26 maggio

Dalle ore 6, fino e a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito dei veicoli nella Galleria Laziale. A partire dalle ore 9, sospesa la circolazione anche in queste strade (ad accezione dei veicoli autorizzati):

via Posillipo, da piazza San Luigi a largo Sermoneta

rampe Sant’Antonio

largo Sermoneta;

via Mergellina;

via Francesco Caracciolo

via Partenope

via Nazario Sauro

via Ammiraglio Ferdinando Acton

galleria Vittoria

via Giorgio Arcoleo

piazza Vittoria

via Giosuè Carducci

via Riviera di Chiaia

via Piedigrotta

piazza Sannazaro

viale Antonio Gramsci

viale Anton Dohrn.

Dalle ore 7, divieto di sosta con rimozione forzata in:

via Francesco Caracciolo e relative traverse

via Chiatamone, dall'intersezione con via Ugo Foscolo all'intersezione con via Giorgio Arcoleo

via Domenico Morelli

via Vannella Gaetani

via Nicolò Tommaseo

vico Satriano;

vico Ischitella

via Riviera di Chiaia

piazza San Pasquale

via Giosuè Carducci, dall'intersezione con piazza San Pasquale all'intersezione con via Vincenzo Cuoco

via San Pasquale, dall'intersezione con via Vincenzo Cuoco all'intersezione con piazza San Pasquale

via Mergellina

largo Sermoneta

piazza della Repubblica

piazza Vittoria

piazza Sannazaro

viale Antonio Gramsci

via Giorgio Arcoleo

via Ugo Foscolo

via Giambattista Pergolesi

via Ferdinando Galiani;

via Tommaso Campanella

via Partenope.

Sospesa la sosta anche di taxi e veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea a partire dalle ore 07 in piazza Vittoria, piazza San Pasquale, via Alessandro Dumas Padre e in tutte le strade e le piazze interessate dal percorso dell’evento.