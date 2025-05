Festa scudetto a Napoli, la città in delirio: “I campioni dell'Italia siamo noi”

Napoli, 26 maggio 2025 – “Una grande festa di popolo”. È stata una giornata memorabile quella vissuta oggi da milioni di napoletani, in festa per il quarto scudetto degli azzurri. Bandiere di Maradona e con i colori del Napoli hanno accompagnato la sfilata del Napoli Campione d'Italia.

Il passaggio sul lungomare Caracciolo dei due bus scoperti con a bordo calciatori e dirigenza della Ssc Napoli è stato accolto da una marea umana tutta azzurra che si è andata creando già dalle prime ore di questa mattina.

Folla via terra e “traffico nautico” in mare, tra barche, gommoni e moto d'acqua. E ancora: fumo denso nonostante il vento, il coro “I campioni dell'Italia siamo noi” e la nuova hit, ormai azzurra, 'Pedro' a tutto volume in omaggio all'attaccante della Lazio che ha segnato il gol pareggio contro l'Inter. E tra i vessilli sbandierati, a metà del percorso non è mancato il sostegno alla popolazione della Striscia di Gaza con la bandiera della Palestina.

Il sindaco: "Una grande festa di popolo"

“Una grande festa di popolo”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, definisce così la sfilata del bus con i calciatori azzurri Lungomare di Napoli. "Una grande gioia, una partecipazione popolare.Sono molto orgoglioso del lavoro che è stato messo in campo e ringrazio tutti gli operatori che stanno consentendo una festa di popolo, forza Napoli calcio e forza Napoli città”, ha concluso il primo cittadino.

Una fiumana di tifosi in attesa dei giocatori del Napoli in via Caracciolo

Corteo di barche

Un corteo di barche, pattugliato dalla Guardia Costiera, ha seguito via mare i bus con la squadra del Napoli che si sono mossi sul lungomare diretti verso piazza Vittoria. Sono tantissime le imbarcazioni private che si sono sistemate nello specchio d'acqua che costeggia via Caracciolo. Tifosi che hanno simbolicamente abbracciato i campioni d'Italia da terra e anche da mare. In acqua su un catamarano è issato un grande scudetto.