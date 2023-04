Festa scudetto, rammarico e delusione tra i tifosi che lasciano il Maradona

Napoli, 30 aprile 2023 - Grande delusione e festa rimandata a Napoli dopo il pareggio con la Salernitana. La domenica di zona rossa, con strade interdette al traffico veicolare e ai motocicli, non ha portato alla vittoria sperata nonostante la sconfitta della Lazio, seconda in classifica. Tutto rimandato. Al gol di Dia della Salernitana, i tifosi azzurri assiepati fuori l'impianto sportivo di Fuorigrotta hanno iniziato man man ad allontanarsi e la gioia si è spenta anche in tutto il resto di Napoli già pronta per festeggiare il terzo scudetto. In piazza del Plebiscito e in piazza della Sanità, dove si era concentrato un gran numero di persone, l'entusiasmo si è raffreddato così come ai Quartieri Spagnoli e in ogni angolo della città, dal centro alla periferia.

E' stata la mano di Dia

Un meme con il titolo 'E' stata la mano di Dia' è lo sfottò più virale in rete dopo il pareggio con la Salernitana che ha rovinato la festa dei partenopei che volevano festeggiare lo scudetto già questa sera. L'immagine sa doppiamente di beffa perché riprende la locandina del film del regista Paolo Sorrentino, grande tifoso del Napoli. Accanto al Vesuvio campeggia il giocatore senegalese, autore della prodezza che ha ammutolito tutto lo stadio Maradona.