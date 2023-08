Ferragosto a Napoli, ecco cosa fare: tutti gli eventi del 15 agosto tra cultura, spiagge, il tenore Caruso e le stelle dal Vesuvio

Napoli, 12 agosto 2023 – Cosa fare a Ferragosto a Napoli? La risposta è che il 15 agosto nel capoluogo partenopeo ce n’è per tutti i gusti, con la possibilità di scegliere tra numerose attività culturali, di divertimento, appuntamenti con la tradizione o relax. Dalla tradizionale gita fuori porta, ovviamente al mare, scegliendo tra una delle spiagge più belle del litorale, a una visita culturale in uno dei musei o abazie della città, tutti aperti, compreso il nuovissimo allestimento dedicato al grande tenore Caruso oppure l’apertura straordinaria di San Giacomo degli Spagnoli. E poi per la sera si può scegliere tra cinema, musica, spettacoli oppure anche un’escursione notturna per ammirare le stelle dalla cima del Vesuvio.

La gita al mare

Ferragosto al mare fa parte della tradizione napoletana e tra le spiagge in città, o quelle subito fuori, la scelta è ampia, a partire dalle aree attorno alla collina di Posillipo, la gaiola, il bagno Elena, le rocce verdi, e poi ovviamente le spiagge di Marechiaro e Riva Fiorita. Oppure a due passi da Napoli si può scegliere tra Schiacchetiello a Bacoli, la spiaggia del Castello di Baia e le spiagge di Miseno e Miliscola.

Spettacoli gratuiti in piazza del Plebiscito

Nella centralissima piazza del Plebiscito è iniziato il 9 agosto il programma che alternerà ogni sea 24 spettacoli ad ingresso gratuito fino al 16 agosto. Una kermesse con la direzione artistica di Lello Arena per per la sera del 14 agosto prevede l’esibizione di Vesuviano, ovvero Carmine Lauretta, nuova promessa che propone un mix di canzone napoletana ed r'n'b, mentre il 15 agosto è in programam il concerto del rapper Peppoh.

Cinema ai Quartieri Spagnoli

Prosegue anche a Ferragosto “Estate a Corte 2023”, la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e CasaZen, con il contributo della Regione. La sera del 14 agosto verrà proiettato il film thriller francese “La notte del 12” di Dominik Moll, mentre15 agosto tocca al film italiana “Una commedia pericolosa” di Alessandro Pondi con Enrico Brignano e Gabriella Pession.

Apertura straordinaria di San Giacomo degli Spagnoli

La sera di Ferragosto, alle 20.30, ci sarà l’apertura straordinaria della meravigliosa Reale Pontificia basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio 27, abitualmente chiusa al pubblico e aperta in occasione della celebrazione della Madonna Assunta, grazie alla Reale Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnoli e al Comitato Partidarios De Santiago. In programma, il concerto del Coro Suaviternova diretto dal maestro Pietro Biancardi, che proporrà la musica sacra dedicata alla solennità dell'Assunzione.

Passeggiata serale sul Vesuvio

Nel periodo dal 10 al 16 agosto, quindi anche la sera di Ferragosto, tornano le passeggiate serali sul Sentiero 1 in compagnia di Umberto Saetta e delle guide vulcanologiche dell’associazione “I Vesuviani”. Le escursioni serali guidate nel Parco del Vesuvio sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Appuntamento per i partecipante è alle 18:45 al Rifugio Imbò di via Vesuvio Ercolano (piazzale di Quota 1000) e sono previste due partenze, alle 19;00 e alle 19.15. L’itinerario ha una durata di circa 3 ore, andata e ritorno. Costo: 20 euro maggiorenni e 10 euro under 18.

Musei statali e luoghi di cultura aperti

Durante il ponte di Ferragosto, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti il 14 e il 15 agosto 2023. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Il ministero della Cultura sottolinea che le visite del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite. Tra i tanti musei e luoghi della cultura aperti a Napoli vengono segnalati il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo e Museo Novecento a Napoli, Museo della ceramica “Duca di Martina” in Villa Floridiana, Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes” e Museo delle Carrozze, Parco e Tomba di Virgilio.

Novità: il Museo Caruso

Inaugurato solo un mese fa, le giornate di Ferragosto sono l’occasione ideale per poter andare a visitare il Museo Caruso, il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3D e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3.500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio.

Tradizione subito fuori Napoli

A Pozzuoli è in programma il tradizionale “Ferragosto Puteolano”, curato dal Comune e la Pro Loco, in collaborazione con il Comitato dei pescatori di Pozzuoli e la parrocchia Santa Maria delle Grazie. In programma c’è il Pennone a Mare – Palo di Sapone, la manifestazione popolare associata alla celebrazione dell’Assunzione di Maria al cielo: il 15 agosto, dalle 16.30, nella parte di porto prossima alla Darsena, detta ‘U Valjone, i pescatori puteolani gareggiano nella tradizionale sfida all’ultima bandierina, questo anno, dedicata alla memoria di Biagio Rezzo, storico partecipante, organizzatore e più volte vincitore dell’unica festa popolare conservata a Pozzuoli.