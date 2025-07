Napoli – Il Comune di Napoli in panne nella lotta contro l’evasione fiscale. Lo segnala uno studio della Uil che ha messo a punto una classifica delle amministrazioni più virtuose ad affiancare lo stato centrale nella lotta contro i “furbetti” delle imposte. Come è noto, la legge incentiva il contrasto all’evasione fiscale attraverso il ristorno di una quota, che è variata in percentuale negli anni, dell’ammontare recuperato dai Comuni. Eppure, osservando i dati sui contributi statali erogati nel 2024 per le riscossioni 2023, è evidente che il meccanismo non decolla, soprattutto nel Sud.

Solo ‘briciole’ a Napoli

A beneficiare dei contributi sono quasi solo alcune grandi città del Nord. Milano guida la classifica, seguita – a grande distanza – da Genova, Torino e Prato. Al contrario, molte realtà che avrebbero un forte interesse a contrastare l’evasione ricevono briciole o nulla: Roma incassa appena 3.570 euro, Napoli 773 euro, Palermo 1.373 euro; Catania, Cagliari, Caltanissetta e Trapani non registrano un solo euro. La frattura Nord Sud è clamorosa anche a livello regionale: la Lombardia supera 1,24 milioni di euro, mentre l’intera Sicilia si ferma a poco più di 8 mila euro, la Campania a 6.820 e la Calabria a 70.509 euro.

I motivi del flop

Secondo la Uil non si tratta di un problema puramente geografico ma è fortemente legato alle strutture e al personale che le amministrazioni locali possono mettere in campo per scovare gli evasori. Allo stato attuale, molti municipi, specie medio piccoli, non dispongono di personale formato in materia tributaria o di fondi sufficienti. Inoltre, la cooperazione con l’Agenzia delle Entrate resta farraginosa e mancano uffici in grado di utilizzare banche dati complesse. Soprattutto non esiste un piano nazionale che definisca standard, incentivi, criteri di trasparenza e, magari, premi per le amministrazioni virtuose. Il risultato è che la capacità degli enti locali di riscuotere in modo efficace quanto spetterebbe loro è compromessa.

Il presidio fiscale inefficace

Questa situazione si traduce in minori risorse effettive, che il sistema centrale non può poi redistribuire in modo pieno e coerente. "Perché il presidio fiscale locale diventi davvero efficace - ha dichiarato il segretario confederale della Uil, Santo Biondo – bisogna riportare in modo stabile la compartecipazione al 100 per cento, con erogazioni automatiche e certe. Occorre poi rafforzare gli uffici tributi, assumendo personale dedicato e investendo in formazione continua.

Le unità locali antievasione

Dove i singoli municipi non ce la fanno, vanno creati uffici intercomunali, le “unità locali antievasione”, che sommino competenze e massa critica. È indispensabile anche un’integrazione digitale piena con l’Agenzia delle Entrate, per accedere in tempo reale alle informazioni catastali e reddituali e produrre segnalazioni qualificate. Un premio annuale alle migliori performance, affiancato a un Rapporto pubblico sulle attività dei Comuni, darebbe visibilità e incentivo concreto alle buone pratiche”.