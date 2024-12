Evade dai domiciliari e posta video su TikTok. Ma i ‘carabinieri follower’ lo portano in carcere

Napoli, 15 dicembre 2024 - Evade dagli arresti domiciliari e riprendendo la vita fuori casa sui social. Sei i video apparsi su TikTok, ma il 56enne napoletano non poteva sapere che tra i suoi follower c’erano anche i carabinieri. E alla fine è finito in una cella del carcere.

È l’incredibile avventura che ha come protagonista un 56enne di Lettere, in provincia di Napoli. Sei le evasioni messe a segno dall’uomo, che era finito ai domiciliari per droga. Ma, nonostante l’ordinanza del giudice, l’uomo ha ripetutamente violato la misura, badando bene a filmare e pubblicare su TikTok le sue sortite fuori casa.

I carabinieri della stazione di Lettere hanno monitorato i suoi post e comparato i video con quelli delle telecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione. Grazie all'analisi dei contenuti postati sui social, i militari sono stati in grado di certificare e comunicare al Tribunale ben sei evasioni. Alla fine l'uomo è stato portato in carcere.