Ethan riabbraccia la mamma, affido temporaneo in attesa della decisione del tribunale Usa

Napoli, 21 novembre 2024 – Ethan ha riabbracciato la sua mamma. Il piccolo, sottratto dal padre americano il 30 agosto scorso durante una vacanza in Puglia e portato in California, è stato infatti consegnato a Claudia Ciampa, come ha confermato la Farnesina. Il giudice ha infatti deciso per l'affido temporaneo alla donna, che da ieri sera si trova negli Stati Uniti. "Sono felicissima. Come mi ha visto, mi ha fatto il suo splendido sorriso – racconta raggiante la signora Ciampa in videochiamata dall'America –. L'ho trovato cresciuto, molto più pesante, ormai ha sei denti e gattona velocissimo. Si mette dritto in piedi da solo, è meraviglioso essere di nuovo con lui".

Adesso inizierà un percorso giudiziario che vedrà come controparte il padre Eric Howard Nichols, ex compagno della donna. Un secondo giudice deciderà sull'applicazione della Convenzione internazionale de L'Aja e a chi spetterà tenerlo definitivamente. Fino ad allora il padre lo potrà vedere solo durante incontri protetti. "periamo che si risolva tutto per il meglio e al più presto, così che possiamo tornare insieme in Italia", commenta la mamma del piccolo che ora ha sette mesi.

"Il ministero – aggiunge l'avvocato Gian Ettore Gassani, difensore di Claudia e presidente dell'Ami, Associazione Matrimonialisti Italiani – invita tutti alla calma e siamo d'accordo anche io e la madre. Siamo solo all'inizio di un'avventura difficile che ci farà attendere ancora un po' di tempo per la decisione finale del giudice sul rimpatrio della signora Ciampa e di suo figlio".