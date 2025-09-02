Martedì 2 Settembre 2025

Napoli
NapoliEsplosione in casa per una fuga di gas: morti due anziani a Meta di Sorrento
2 set 2025
REDAZIONE NAPOLI
Esplosione in casa per una fuga di gas: morti due anziani a Meta di Sorrento

Le vittime sono Raffaele Cretella e Rosa Formato. L’esplosione ha causato un incendio che si è propagato alle abitazioni vicine

Vigili del fuoco davanti all'abitazione dove sono morti due anziani a Meta di Sorrento

Roma, 2 settembre 2025 – Ci sarebbe una fuga di gas all’origine dell’esplosione costata la vita a due anziani, stamattina a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Le vittime sono Raffaele Cretella di 83 anni e Rosa Formato di 81, decedute entrambe.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scoppio sarebbe avvenuto poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha provocato anche un incendio. Le fiamme si sono propagate a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per i due anziani conviventi non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri nell'abitazione dove sono morti due anziani a seguito dell'esplosione provocata dalla fuga di gas
Le indagini

Sul luogo della tragedia, in via Cristoforo Colombo, sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento per le indagini del caso. Gli accertamenti sono coordinati dalla procura di Torre Annunziata. 

