La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Napoli
NapoliEsplosione fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: chiesti 20 anni per due imputati. Sono accusati di triplice omicidio
30 ott 2025
REDAZIONE NAPOLI
Esplosione fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: chiesti 20 anni per due imputati. Sono accusati di triplice omicidio

La tragedia nel 2024 a Ercolano (Napoli). Nello scoppio morirono tre giovani, ci cui un 18enne al primo giorno di lavoro. Alla sbarra Pasquale Punzo, Vincenzo D’Angelo e Raffaele Boccia

Vigili del fuoco e inquirenti al lavoro sul luogo dell'esplosione a Ercolano (Ansa)

Napoli, 30 ottobre 2025 – Una condanna a 20 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, due dei tre imputati per l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio di Ercolano, in cui morirono tre giovani, uno dei quali, Samuel, al suo primo giorno di lavoro. 

È la richiesta avanzata dai pm Stella Castaldo e Vincenzo Toscano durante il processo con rito abbreviato per stabilire le responsabilità nella tragedia che si è consumata a novembre del 2024 nel Napoletano. I pm hanno chiesto 4 anni per un terzo imputato, Raffaele Boccia, accusato di concorso in fabbricazione abusiva di materiale esplodente.

Le accuse

Triplice omicidio volontario con dolo eventuale, caporalato, detenzione e fabbricazione di esplosivi, violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono le pesantissime ipotesi accusatorie che hanno portato i due indagati alla sbarra. Pasquale Punzo è il proprietario dell’appartamento in contrada Patacca dove venivano confezionati i fuochi d’artificio abusivamente

Oltre al 18enne Samuel Tafciu, nell'esplosione morirono le due gemelle di 26 anni Sara e Aurora Esposito. Momenti di commozione hanno accompagnato le fasi di ricostruzione della tragedia da parte dei magistrati.

