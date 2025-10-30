Esplosione fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: chiesti 20 anni per due imputati. Sono accusati di triplice omicidio

Napoli, 30 ottobre 2025 – Una condanna a 20 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, due dei tre imputati per l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio di Ercolano, in cui morirono tre giovani, uno dei quali, Samuel, al suo primo giorno di lavoro.

È la richiesta avanzata dai pm Stella Castaldo e Vincenzo Toscano durante il processo con rito abbreviato per stabilire le responsabilità nella tragedia che si è consumata a novembre del 2024 nel Napoletano. I pm hanno chiesto 4 anni per un terzo imputato, Raffaele Boccia, accusato di concorso in fabbricazione abusiva di materiale esplodente.

Le accuse

Triplice omicidio volontario con dolo eventuale, caporalato, detenzione e fabbricazione di esplosivi, violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono le pesantissime ipotesi accusatorie che hanno portato i due indagati alla sbarra. Pasquale Punzo è il proprietario dell’appartamento in contrada Patacca dove venivano confezionati i fuochi d’artificio abusivamente.

Oltre al 18enne Samuel Tafciu, nell'esplosione morirono le due gemelle di 26 anni Sara e Aurora Esposito. Momenti di commozione hanno accompagnato le fasi di ricostruzione della tragedia da parte dei magistrati.