Napoli, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due carabinieri lievemente feriti

Napoli, 9 settembre 2025 – È esplosa una una fabbrica di fuochi d'artificio nel quartiere napoletano di Pianura. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in ia Vicinale Grottole 10. Prima la deflagrazione e poi il boato: il rumore è stato talmente forte da essere sentito in diversi punti della città. Una colonna di fumo bianco è stata avistata a molti chilometri di distanza.

La colonna di fumo scaturita dall'esplosione alla fabbrica di fuochi d'artificio di Pianura a Napoli

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, insieme alle squadre dei vigili del fuoco e i mezzi del 118. Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti a causa dell'esplosione. Al momento non risultano feriti tra i dipendenti e nemmeno delle vittime. Sul posto sono presenti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.

In aggiornamento