Esplode in casa la bombola del gas: è morto il 53enne ustionato dalle fiamme

Napoli, 22 settembre 2023 – È morto in ospedale dopo giorni di agonia Salif Lancone, il 53enne gravemente ustionato durante l’esplosione di una bombola del gas. È successo domenica scorsa a Napoli nell’abitazione dell’uomo, in via Padre Ludovico da Casoria. Troppo gravi le ustioni riportate dalla vittima, originaria del Burkina Faso. Oltre a mandare in fiamme l’appartamento, l’esplosione ha anche reso inagibile la porzione verticale della palazzina.

Il 53enne era stato portato all’ospedale Cardarelli in codice rosso per le gravi ustioni riportate. L'appartamento è stato sequestrato e ritenuto inagibile, così come le abitazioni dei piani di sopra. Subito dopo l’esplosione e l’incendio, erano stati temporaneamente sgomberati quattro nuclei familiari, per un totale di 6 persone, in attesa di sopralluogo sulla staticità dell'immobile.