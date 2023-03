Ercolano, nasce il distretto del commercio "Ercole dal Vesuvio al mare"

Ercolano (Napoli), 30 marzo 2023 - "Con la nascita del Distretto del Commercio di Ercolano costruiamo una nuova governance, che coinvolge soggetti pubblici e privati, con il chiaro obiettivo di realizzare un circuito virtuoso finalizzato alla creazione di un modello innovativo e stabile di gestione, rilancio e sviluppo dell'ambito territoriale di Ercolano. Solo lavorando sinergicamente e con una comune visione possiamo davvero dare un'occasione di rilancio al tessuto commerciale della nostra città". Queste le parole di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale dell'Anci, a margine della firma dell'accordo di distretto denominato "Ercole tra il Vesuvio e il Mare".

"Il distretto - continua il sindaco - avrà come compito quello di incentivare ed innovare il commercio urbano, favorendo l'equilibrio fra i vari format commerciali ed il rafforzamento dell'identità dei luoghi".

Soddisfazione per l'avvenuta stipula anche da parte della assessora comunale con delega alle Attività commerciali Mariarca Cascone per la quale l'obiettivo è "avviare una serie di iniziative volte alla valorizzazione dell'arredo urbano, sviluppare piani di comunicazione e di marketing, ma soprattutto aiutare il territorio a ragionare strategicamente attraverso una specifica metodologia".

L'accordo è stato sottoscritto da Marco Cantarella in rappresentanza di Confcommercio Campania, Gioacchino Acampora per Confesercenti Campania, Simone Porricelli per Copagri Campania, e Salvatore Iacomino per l'associazione culturale Vintage.