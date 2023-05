Elezioni Napoli e Campania, affluenza al 14%. Diretta

Napoli, 14 maggio 2023 - É l’affluenza alle urne il dato rilevante, oggi, per le elezioni che riguardano diciotto Comuni della provincia di Napoli, 84 nell’intera Campania (di cui 19 sopra i 15 mila abitanti in cui è previsto il ballottaggio. Si vota infatti sia oggi, domenica 14, che domani, lunedì 15 maggio 2023, per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Ma oggi gli unici dati rilevabili sono le affluenze al voto alle ore 12, alle ore 19 e alle 23.

Al momento l’affluenza è del 14,46% in Campania (era del 18,23% alle ultime elezioni, quando però si era votato in una sola giornata) e del 14,12% (18,23%) nel Napoletano.

Chi vota nel Napoletano e in Campania

In provincia di Napoli le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 riguardano 358.888 aventi diritto al voto di 18 comuni, di cui 11 comuni sopra i 15 mila abitanti, in cui, dunque, si potrebbe andare, se nessuno dei candidati dovesse superare il 50% più uno dei voti, al ballottaggio.

In Campania le persone chiamate alle urne sono 730.284 in 84 comuni, di cui 19 sopra i 15 mila abitanti

I comuni al voto nel Napoletano

Sette comuni (Casamicciola Terme, Cicciano, Cimitile, Pollena Trocchia, Sant'Agnello, San Vitaliano e Scisciano) non superano i 15mila abitanti e, per questo, già nella giornata di lunedì conosceranno i nomi dei nuovi primi cittadini (lo spoglio comincerà alle 15, una volta chiuse le urne).

Un possibile ballottaggio è invece già in calendario per le giornate di domenica 28 e lunedì 29 maggio negli altri 11 Comuni (Boscoreale, Cercola, Forio, Grumo Nevano, Marano, Ottaviano, Palma Campania, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Quarto e Torre del Greco).

Orari di apertura seggi

Domenica 14 maggio 2023, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, lunedì alle ore 15. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda solo i comuni oltre i 15mila abitanti, avrà luogo nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti al primo turno (ovvero il 50% più 1 dei voti). Se previsto, dunque, il secondo turno si terrà domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, lunedì 29 maggio alle 15.

Come si vota

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.

Comuni fino a 15.000 abitanti

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. É eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti, senza ballottaggio.

Comuni sopra i 15.000 abitanti

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

• tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

• tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

• esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. É eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 29 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.