Elezioni comunali 2023, in Campania sei ballottaggi: Torre del Greco, Marano, Cercola, Scafati, Campagna e San Felice a Cancello

Napoli, 16 maggio 2023 - In Campania sono sei i comuni nei quali si va al ballottaggio (28 e 29 maggio) per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Di questi, tre sono in provincia di Napoli: Torre del Greco, Marano e Cercola. Mentre a Pomigliano d'Arco stravince Lello Russo il candidato sostenuto anche dal centrodestra, che sarà sindaco per la settima volta. Questi i risultati più importanti tra gli 84 Comuni della regione impegnati nelle elezioni amministrative tra domenica e ieri.

Tiene l’affluenza, giù di mezzo punto. E' stato del 64,56% il dato definitivo, di poco inferiore al 65,07% registrato alle precedenti elezioni. La provincia di Salerno è quella con il dato dell'affluenza più alto, 68,65%, in provincia di Avellino il dato più basso, 56,43%. Proprio in provincia di Avellino si registra il caso del piccolo comune di Cairano, dove ben 5 candidati sindaci per una platea di 777 elettori non sono bastati a superare un'affluenza del 23,04%, il dato più basso della regione. Il comune di Giungano (Salerno) è quello dove invece si è registrata l'affluenza più alta in Campania, 84,07%.

Provincia di Napoli

A Torre del Greco, il comune più popoloso tra quelli chiamati al voto in Campania, sarà ballottaggio. Il candidato di Pd, M5S ed Europa Verde Luigi Mennella si è fermato al 46,04% e il 28 e 29 maggio sfiderà l'ex sindaco Ciro Borriello (43,96% ), sostenuto anche da Forza Italia e Udc.

A Marano la sfida sarà tra Matteo Morra, sostenuto da Pd, Centro democratico e Demos (24,98% al primo turno) e il civico Michele Izzo (21,44%)

A Cercola sarà sfida tra M5s e Pd: il candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle e Freecercola, Biagio Rossi ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 49,11%. Antonio Silvano il candidato sostenuto da Pd, Psi ed Europa Verde ha ottenuto il 42,31%.

Provincia di Salerno

Due i ballottaggi in provincia di Salerno: a Scafati giochi ancora aperti tra Pasquale Aliberti, candidato del centrodestra (40,98% delle preferenze) e Corrado Scarlato, sostenuto da Italia Viva e Liberaldemocratici (27,30%).

A Campagna la partita è tra Pierfrancesco D'Ambrosio (37,22%) e Biagio Luongo (36,71%)

Provincia di Caserta

In provincia di Caserta sarà ballottaggio a San Felice a Cancello: si sfideranno Emilio Nuzzo, per lui il 34,42% al primo turno, e Carmine Palmieri con il 30,58% dei voti.