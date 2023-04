Napoli, donna morta in casa nel quartiere Pianura: si presume omicidio

Napoli, 18 aprile 2023 - Il corpo senza vita di una donna di 73 anni è stato trovato nella sua abitazione a Napoli. Il ritrovamento è avvenuto in un appartamento al primo piano in via Vicinale Sant'Aniello, nel quartiere Pianura, zona occidentale della città. Sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti La Squadra Mobile.

Alcuni testimoni: violenta lite

Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, e nessuna ipotesi al momento è esclusa, anche se alcuni testimoni avrebbero parlato di una violenta lite. Una persona è stata fermata e portata in Questura. A dare l'allarme i vicini. Da quanto apprende l'Agi la donna sarebbe stata uccisa con un martello, e una volta morta hanno provato a darle fuoco.