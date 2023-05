Tentata rapina a Napoli, donna ferita con una paio di forbici alla gola

Napoli, 7 maggio 2023 - Tentano di rubarle il motorino ma lei si ribella, i rapinatori a quel punto la feriscono con un paio di forbici puntate alla gola. L’ennesimo episodio di rapina a Napoli è successo a due donne di 46 e 44 anni, ferite - una alla gola ma fortunatamente non in maniera grave - la scorsa notte. Il fatto è accaduto in via De Pined.

Le due donne erano in sella ad uno scooter quando sono state avvicinate da due sconosciuti che hanno detto loro di consegnare il motorino. Al loro rifiuto sarebbero state colpite da uno dei malviventi che impugnava un paio di forbici. Le due donne sono state soccorse e portate all'ospedale Cto di Napoli. Per la 46enne una ferita alla gola, non è in pericolo di vita (10 giorni di prognosi). Per l'altra una ferita al polso guaribile in cinque giorni.