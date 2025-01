Dodicenne aggredito da una baby gang a Napoli. Mazze e spranghe: “Violenza fuori controllo”

Napoli, 19 gennaio 2025 - Dodicenne aggredito dal branco sotto la casa della fidanzata alla periferia di Napoli. Un’esplosione di violenza a suon di mazze e spranghe di ferro accaduta nel quartiere Barra. A picchiare il ragazzino sarebbe stato un gruppo di minorenni. Il 12enne ha riportato una frattura della mano e diversi tagli alla testa.

“La violenza delle baby gang è da tempo fuori controllo, questa ennesima aggressione vigliacca e criminale con mazze e spranghe ai danni di un 12enne testimonia la pericolosità di baby criminali senza scrupoli”, commenta il parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha reso noto la vicenda.

Il 12enne è stato curato ieri all'ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto riferisce Borrelli, la vittima dell’aggressione è stata dimessa dopo una tac con una frattura al terzo metacarpo della mano sinistra e alcuni tagli in testa che sono stati suturati. Sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine per risalire agli aggressori e per comprendere i motivi del gesto.