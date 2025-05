Cybersicurezza, il progetto targato Dih per proteggere le aziende campane

L’obiettivo è quello di difendere le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, dal rischi legati agli attacchi informatici. Ma non solo. CONFINDUSTRIA INNOVATION HUB è il Polo Nazionale di Innovazione digitale creato da Confindustria nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a valere sul PNRR per spingere le aziende sul terreno dell’innovazione.

In Campania DIH è partner del Polo di Innovazione e con Sistemi Formativi Confindustria (SFC) ed il network dei Digital Innovation Hub (DIH) di Confindustria e con il progetto Pride, accompagna il sistema delle imprese nelle diverse attività. “Al di là dei grossi rischi che le aziende corrono via via che aumenta la digitalizzazione (che ha avuto un'impennata a partire dalla pandemia) manca la consapevolezza che la cybersicurezza, vissuta spesso come una tassa da pagare, se ben applicata, può contribuire al contrario a costruire vantaggi strategici", spiega Maurizio Manfellotto, Presidente Dih Campania. Non investire in cybersicurezza è come non completare il processo di digitalizzazione”. Una criticità che va affrontata in modo sistemico. Pertanto il ruolo delle grandi aziende in cooperazione e coomakership con DIH potrà essere cruciale per diffondere, il più possibile la conoscenza, la cultura corretta e le conseguenti strategie”.

Ma in che modo opera il Digital Innovation Hub della Campania?

“Abbiamo progettato uno strumento di cyberassessmental fine di valutare la postura cyber delle imprese, una fotografia reale dello stato dell’arte, e per dare suggerimenti ed indicazioni che potranno contribuire ad individuare criticità e costruire soluzioni. – risponde l'amministratore delegato di Dih, Edoardo Imperiale – Sono anche troppe, molte, piccole e medie imprese subiscono attacchi informatici. Diffondere una maggiore consapevolezza cyber nelle PMI italiane è un dovere, attrezzarsi per proteggersi una scelta obbligata”.

Con quali strumenti? Spesso le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, non hanno risorse adeguate?

“La transizione digitale non è una questione solo tecnologica: è una sfida prima di tutto umana. Collaboriamo con i principali player presenti in Campania e abbiamo una concreta sinergia con MedITech Competence center 4.0, fondamentale per l’alta specializzazione, per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate. Garantiamo, insomma, sostegno e formazione. Siamo alle prese con la organizzazione delle filiere industriali, già avviata quella del settore pelli, e dunque moda, la filiera Hitachi, presto quelle del comparto agroalimentare, progetti che si aggiungono al Supply Chain Leonardo. Per ogni settore struttureremo soluzioni, individueremo asset innovativi”.

Le aziende campane sono sensibili a questi temi?

"Si, abbiamo già ottenuto centinaia di adesioni ai nostri programmi, Inoltre, l’EDIH P.R.I.D.E., il progetto del Campania Dih” ha ottenuto un importante riconoscimento da parte della Commissione Europea con la possibilità di rilasciare il “DMA BADGE” per aver raggiunto il primo obiettivo in termini di Numero di Assessment svolti alle Aziende del territorio. Sono stati riconosciuti e premiati i nostri servizi di assistenza tecnica a supporto dei processi di transizione digitale delle Pmi dell’intero tessuto produttivo regionale, attraverso l’analisi dei fabbisogni, l’individuazione delle soluzioni e l’elaborazione della strategia di accompagnamento costruita sulle singole realtà aziendali”.