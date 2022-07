Covid Napoli, troppi casi: domenica senza treni su Napoli-Scafati-Poggiomarino dell'Eav 

Napoli, 3 luglio 2022 - Corre il coronavirus e aumenta la pressione sugli ospedali, ma le ricadute della nuova andata pandemica cominciano a farsi notare anche fuori dalle corsie. Domenica senza treni oggi 3 luglio sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino, troppi dipendenti a casa col Covid ed Eav, holding dei trasporti in Campania, è costretta a sospendere oggi il servizio ferroviario su una tratta delle linee ferroviarie. La comunicazione è giunta direttamente dall'Ente Autonomo Volturno e riguarda per la giornata di domani, domenica 3 luglio, la linea Napoli-Scafati-Poggiomarino.

Autobus sostitutivi

"In considerazione del protrarsi delle difficoltà in termini di disponibilità di personale viaggiante sulle linee vesuviane - spiegano dall'azienda di trasporti - considerato anche il protrarsi del particolare periodo di emergenza Covid, al fine di concentrare le risorse umane disponibili e consentire il servizio regolare nelle linee dove l'afflusso passeggeri è molto elevato" è stata disposta per domani "la soppressione di tutte le corse ferroviarie sulla linea Napoli-Scafati-Poggiomarino". Eav fa sapere che il servizio sulla tratta per l'intera domenica sarà garantito da autobus sostitutivi.

Le linee sospese

L'avviso agli utenti: "Atteso un esponenziale aumento improvviso dello stato di morbilità (dovuto anche – ma non principalmente - all’innalzarsi di casi Covid) del personale viaggiante, perdurando quindi le difficoltà in termini di disponibilità di personale viaggiante sulle linee vesuviane, ad integrazione di quanto già disposto: si dispone a partire dal 02 luglio 2022, e fino a contrario avviso, un’ulteriore riduzione del servizio ferroviario con la soppressione delle seguenti corse che saranno sostituite con bus della società "Romano Bus". Nei giorni feriali e festivi ( dal lunedì alla domenica compresi i festivi)". Situazione regolare sugli impianti fissi grazie alla disponibilità di personale dove, a partire dal 05 luglio 2022, le stazioni di Ercolano e la fermata di Villa regina saranno presenziate. Le linee sospese:

Napoli – Scalfati – Poggiomarino

4101 delle 10:11 da Napoli per Poggiomarino

4116 delle ore 11:40 da Poggiomarino per Napoli

4117 delle ore 11:47 da Napoli per Poggiomarino

4132 delle ore 13:16 da Poggiomarino per Napoli

NAPOLI – OTTAVIANO – SARNO

6117 delle ore 11:40 da Napoli per Sarno

6132 delle ore 13:22 da Sarno per Napoli

Pomigliano - Nola – Baiano

8153 delle ore 15:14 da Napoli per Baiano

8168 delle ore 16:56 da Baino per Napoli

Treni soppressi solo SABATO, DOMENICA E FESTIVI

8073 delle ore 7:14 da Napoli per Baiano

8088 delle ore 8:56 da Baiano per Napoli