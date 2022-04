Covid Pasqua Campania, il bollettino del 17 aprile. Contagi: i più alti d'Italia

Articolo : Covid oggi in Italia: 51.993 casi e 85 morti. Dati e cifre regione per regione

Napoli, 17 aprile 2022 – È la Campania la regione italiana con il più alto numero di casi di oggi, seguita da Lombardia e Lazio. Resta stabile il tasso di positività: nonostante un minimo scarto al ribasso, l’incidenza del virus resta comunque di quasi tre punti al di sopra della media nazionale. Ieri il tasso di incidenza era pari al 18,4%, oggi è al 18,2%.

Secondo il bollettino ordinario diramato oggi dalla Regione Campania, sono 6.419 i neo positivi al Covid riscontrati a fronte di 35.266 test esaminati. Ieri erano 6.971. Un solo decesso è stato registrato nelle ultime 48 ore. Negli ospedali sono 36 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+1 rispetto a ieri). Calano, invece, i ricoveri in degenza, dove si registrano 685 posti letto occupati (-18 rispetto a ieri).

Le regioni più colpite

La regione con il maggior numero di casi oggi è la Campania con 6.419 contagi, seguita da Lombardia (+6.229), Lazio (+6.198), Veneto (+4.769) ed Emilia Romagna (+4.569). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.712.088.

I guariti delle ultime 24 ore sono 47.468 (ieri 61.986), per un totale che sale a 14.324.363. Gli attualmente positivi tornano a salire, 4.700 in più (ieri +2.414), 1.226.038 in tutto. Di questi, 1.215.877 sono in isolamento domiciliare. Ecco la situazione nel resto d'Italia: tutti i dati, regione per regione.