Covid oggi in Campania, il bollettino del 28 maggio: 2.062 positivi e 3 morti

Napoli, 28 maggio 2022 – Scende la quota dei positivi in tutto la Campania, dove oggi i contagi sono sotto i 130mila. La Campania rimane però in vetta al bollettino nazionale, al terzo posto subito dopo Lombadia e Lazio. In tutte le province, ci sono infatti 129.706 persone in isolamento (-921), tra ricoveri e cure domiciliari.

Campania al terzo posto in Italia, ecco perchè:

Stabile la curva. Dall’ultimo tracciamento effettuato nelle ultime 24 ore, sono risultati infatti 2.062 nuovi positivi al Covid, su un totale di 15.281 test analizzati, soltanto 51 in meno rispetto ai dati diramati ieri dall’unità di crisi regionale. Rimane quella di Napoli la provincia con il più alto numero di contagi.

Sono 2.980 i campani risultati guariti dall’ultimo test analizzato, su un totale di 1.705.765 casi esaminati dall’inizio della pandemia ad oggi. Il bollettino regionale segnala inoltre 3 decessi, che portano a 10.494 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Calano i ricoveri nei reparti di area medica, dove ci sono 414 i ricoverati (-11), mentre restano stabili le terapie intensive con 22 pazienti, uno in meno rispetto a ieri ieri.

Scendono i casi in tutte le province, perfino l’area metropolitana di Napoli oggi resta sotto la quota dei mille casi con 902 contagi, che portano a oltre 928mila i casi analizzati finora. Quasi dimezzati, rispetto alla zona del Napoletano, i contagi nella provincia di Salerno: il report di oggi riporta infatti 574 casi, per un totale di quasi 306mila casi in due anni e mezzo di emergenza.

In discesa anche il Casertano, dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 274 contagi, per più di 266mila casi in due anni e mezzo di pandemia. I dati nella provincia di Avellino parlano di 151 contagi e oltre 106mila positivi in tutto. Sono 131 gli ultimi tamponi risultati positivi nel Beneventano, per un totale da inizio pandemia che supera i 67mila contagi.

La regione con il maggior numero di casi di oggi in Italia è la Lombardia con 2.360 contagi, seguita da Lazio (+2.289), Campania (+2.062), Sicilia (+1.727) e Veneto (+1.389). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.373.741. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 35.927 (ieri 37.744), per un totale che sale a 16.485.624.

Gli attualmente positivi sono 17.371 in meno (ieri -14.802) per un totale che scende a 721.575. Di questi, 715.977 sono in isolamento domiciliare.