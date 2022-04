Covid oggi in Campania, il bollettino del 27 aprile. Superata la soglia dei 10mila casi

Napoli, 27 aprile 2022 – Oltre 10mila contagi in un solo giorno, in Campania la curva pandemica si impenna e va oltre il raddoppio dei casi. Sono 10.785 i nuovi positivi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore, uno strappo in avanti preoccupante rispetto ai 4.456 casi di ieri. In calo i decessi, che oggi si attestano a 5 vittime: 4 nelle ultime 48 ore, più una persona morta in precedenza e registrata solo ieri (-10)

Un boom di contagi dovuto alla ripresa dell’attività di tracciamento dopo gli ultimi ponti festivi, ma anche alla pressione del turismo che ha portato sul territorio milioni di persone. Su 50.908 tamponi processati ieri, sono risultati positivi 10.013 test antigenici e 772 molecolari. Stabili le terapie intensive con 40 pazienti ricoverati, come ieri, mentre peggiora la situazione nelle aree mediche con 751 degenti (+9). In evoluzione la situazione in Italia: ecco cosa succede nelle altre regioni.

A livello regionale, intanto, il governatore Vincenzo De Luca spinge per mantenere obbligatoria la mascherina anche dopo l'1 maggio, in controtentenza rispetto all'orientamento del Governo.

In aggiornamento