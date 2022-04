Covid oggi Campania, bollettino del 25 aprile. Crollo improvviso dei contagi, 5 i morti

Articolo : Covid oggi: 24.878 casi in Italia, ricoveri +155. Bollettino del 25 aprile per regione

Napoli, 25 aprile 2022 – Crollo improvviso della curva pandemica in Campania, dove nelle ultime 24 ore si registrano soltanto 2.939 nuovi casi di Covid-19, con 4.465 positivi in meno rispetto al ieri. Numeri rilevati dall’analisi di 12.617 tamponi, effettuati nella giornata di ieri nelle diverse province campane, che ha evidenziato 2.713 positivi all'antigenico e al 226 molecolare.

La situazione oggi in Campania:

Sono 5 i decessi resi noti dal bollettino diffuso oggi dall'unità di crisi della Regione Campania, di cui 2 avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma registrati nelle ultime ore. Sono 172.384 i cittadini campani attualmente positivi, con un incremento di 1.682 casi rispetto a ieri, di cui 767 curati negli ospedali e 172.384 in isolamento domiciliare.

È stabile la pressione sulle terapie intensive con 37 ricoverati (+1) e un leggero peggioramento nei reparti ordinari di area medica con 730 pazienti (+13). Sono 1.252 i guariti nelle ultime ore in Campania.

A livello nazionale, oggi sono 93 le vittime e 24.878 i nuovi casi registrati dal bollettino centrale: ecco la situazione nelle altre regioni. La regione con il maggior numero di casi oggi è l'Emilia Romagna con 3.403, seguita da Campania (2.939), Lazio (2.772), Lombardia (2.359) e Veneto (2.053). I guariti delle ultime 24 ore sono 26.738 (ieri 44.849) per un totale di 14.755.958, mentre gli attualmente positivi sono 1.549 in meno (ieri +11.920) per complessivi 1.242.600 persone. Di questi, 1.232.134 sono in isolamento domiciliare.

Il maggior numero dei contagi continuano ad essere nell’area della Città metropolitana di Napoli, la zona più popolosa di tutta la Campania, con 1.494 nuovi positivi che portano a quasi 867mila il totale dei casi che si sono verificati negli ultimi due anni. A Salerno, oggi ci sono 535 positivi in più. Il conteggio totale dei positivi riscontrati finora in tutta la provincia sale a 273.573 persone, dall’inizio della pandemia ad oggi.

A Caserta, dall’analisi dei tamponi di ieri, sono emersi 457 positivi. Il bilancio complessivo dei contagiati dal virus è di 243.592 persone, dal febbraio 2020 ad oggi. Subito dopo, nella lista dei contagi registrati oggi per provincia, compare Avellino con 311 nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti di 94.873 residenti contagiati in due anni. Benevento ha invece registrato solo 108 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di 60.434 casi in tutto.