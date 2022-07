Covid Campania, bollettino 13 luglio. De Luca: "Chi arriva qui, deve usare la mascherina"

Napoli, 13 luglio 2022 – “Chi viene in Campania deve mettersi la mascherina al chiuso e all'aperto. Qui dobbiamo essere più prudenti che in altre parti d'Italia, altrimenti a settembre avremo dei problemi”. Sono le parole del governatore Vincenzo De Luca, preoccupato per la ripresa dei contagi in Campania e intenzionato a firmare una nuova ordinanza sui test obbligatori per i turisti che rientreranno dall'esterno a fine estate.

Capodimonte, riaperto l'hub vaccinale

Con il dibattito aperto sulla quarta dose per gli over 60, la regione ha riaperto l’hub vaccinale di Capodimonte, che è stato uno dei perni della campagna anti-Covid dello scorso inverno. Stamattina erano un centinaio le persone in fila: segno di ripresa della campagna. Intanto, in attesa del bollettino di oggi, Agenas ha misurato il livello di saturazione degli ospedali: i reparti non critici campani hanno un’occupazione del 18%, di tre punti superiore alla media nazionale, mentre le terapie intensive hanno il 5% dei posti letto occupati dai pazienti contagiati.

Il bollettino di oggi

Aumentano i contagi in tutte le province, dove oggi ci sono 185.990 persone in isolamento, 1.914 in più rispetto a ieri. Sono 12.700 i positivi del giorno in Campania (-5.599 rispetto a ieri) su 45.776 tamponi analizzati, di cui 11.994 tracciati attraverso il tampone antigenico e 706 al molecolare. Tre le persone decedute segnalate dal bollettino regionale, compreso il recupero di una registrazione dei giorni precedenti.

Sul fronte dei posti letto occupati dai pazienti positivi, la Regione segnala 684 ricoverati nei reparti ospedalieri dedicati (-20) e 29 pazienti in terapia intensiva, che rimangono stabili con lo stesso numero di ricoverati ieri.

Ieri l’indice di contagio era al 29%, con 18.299 i nuovi positivi (+13.308 rispetto al giorno precedente) su 63.079 test esaminati. Le persone costrette all’isolamento erano 184.076 (+ 6.138 rispetto al giorno precedente).