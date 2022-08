Covid Campania, il bollettino dell'8 agosto: 1.051 casi e 16 morti

Napoli, 8 agosto 2022 – Crolla la curva dei contagi in Campania, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.051 nuovi casi su 5.744 tamponi tracciati . Ieri erano quasi 3mila . L’indice di contagio è al 18,3% , in lieve flessione rispetto al 18,82% calcolato su oltre 14mila test analizzati .

Il bollettino della Regione Campania registra 16 decessi : uno avvenuto nelle nelle ultime 48 ore, che si va ad aggiungere ad altri 15 morti risalenti ai giorni scorsi, ma registrati solo nella giornata di ieri. Un dato che porta a 10.921 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia.

Sono 134.488 i campani attualmente positivi in tutte le province, in calo ci 3.074 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, hanno dato esito positivo 990 test antigenici e 61 tamponi molecolari.

Migliora la situazione negli ospedali, dove oggi si verifica un calo dei posti letto occupati in area medica con 503 ricoverati nei reparti (- 9 ). Situazione sostanzialmente stabile nei reparti d’urgenza con 24 pazienti ricoverati nell e te rapie intensive ( +1 ).

L’occupazione dei posti letto è stabile al 15% per quanto riguarda la degenza , un punto sopra la media nazionale, e al 4 % per le terapie intensive che invece risultano di in linea con la media italiana. Sono 4.109 i guariti. Dall'inizio dell'epidemia i guariti, sono 1.

989.390

, su un totale di

2.134.799

casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione

Campania

.

La regione con pi ù casi Covid è l' Emilia Romagna con 1.494 nuovi contagi, seguita dal Lazio (+1.334), dalla Lombardia (+1.169), dal Veneto (+1.063) e dalla Campania (+1.051). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.325.402 . I dimessi e i guariti delle ultime 24 ore sono 52.651 (ieri 37.084) per un totale che sale a 20.097.986 .

Gli attualmente positivi sono 40.789 in meno (ieri -10.502) e diventano in tutto 1.054.167 , di cui 1.044.776 in isolamento domiciliare.

Crollano ovunque i contagi in Campania, dove la situazione migliora in tutte le province. A trainare il bollettino di oggi è la zona del Napoletano , con soli 457 casi che portano il totale a oltre un milione e 1 55 mila in due anni e mezzo di pandemia .

Seguono la provincia di Salerno , che oggi arriva a uno storico che sfiora i 3 90 mila , di cui 224 dall’analisi dei tamponi delle ultime or e , e la zona del Casertano , dove il tracciamento delle ultime ore ha rilevato 187 contagi, andando oltre i 3 3 2 mila casi dal febbraio 2020 .

In provincia di Avellino , nelle ultime 24 ore sono emersi 105 contagi, che portano il bilancio complessivo a oltre 13 5 mila casi. Fanalino di coda è Benevento , dove oggi ci sono 46 nuovi casi, per un totale che supera gli 8 4 mila contagi da inizio pandemia.