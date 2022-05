Covid Campania, bollettino del 4 maggio. Riprende la discesa dei contagi: i dati di oggi

Napoli, 4 maggio 2022 – Nuova oscillazione al ribasso, oggi in Campania i contagi riprendono a scendere. L'unità di crisi regionale informa che i positivi del giorno sono 5.341, quasi 2mila in meno rispetto ai dati di ieri. Numeri registrati a fronte dei 32.463 tamponi analizzati, tra cui i 4.734 antigenici e 707 molecolari risultati positivi. Sono otto i decessi resi noti dal bollettino di oggi, di cui cinque avvenuti nelle ultime 48 ore e altri 3 deceduti in precedenza e registrati ieri.

La situazione in Campania:

Scendono anche gli attuali positivi, oggi le persone in isolamento in tutta la Campania sono 168.344, quasi 3mila persone in meno rispetto a ieri. Migliora la pressione negli ospedali della Campania, a registrare la diminuzione più significativa dei posti letto occupati sono soprattutto i reparti di area medica con 713 ricoverati per Covid (-9), mentre nelle terapie intensive ci sono 42 i pazienti (-2). Situazione in continua evoluzione anche in Italia: cosa succede nelle altre regioni.

Cala sensibilmente il numero di tamponi effettuati in alcune regioni del Sud Italia. È quanto emerge dal confronto dei numeri rispetto ai dati di una settimana fa. Dall'analisi delle cifre sui test effettuati nel bollettino dello scorso 27 aprile, i dati dei tamponi registrati il 3 maggio sono tutti in netta diminuzione: la Campania, che ne ha effettuati nelle ultime 24 ore 39.995, registrava invece 50.908 lo scorso 27 aprile. Numeri in calo anche per Sicilia (26.786 ; 34.358), Calabria (10.318; 13.692), Puglia (25.952; 37.593) e Sardegna (10.092; 14.621).

Triplicati i positivi in tutta la regione, l’area metropolitana di Napoli è la zona con il più alto numero di casi: oggi sono 2.502 e portano a sfiorare gli 892mila contagiati nel bilancio degli ultimi due anni. A Salerno, lo storico della pandemia parla di quasi 286mila contagi, mentre oggi sono 1.181 i positivi riscontrati dall’analisi dei test. Nelle ultime 24 ore, a Caserta sono emersi 894 positivi: supera la quota dei 253mila casi dal febbraio 2022 ad oggi.

Fanalini di coda nella lista dei contagi sono Avellino, con 431 nuovi contagi e un conto complessivo dei malati e dei guariti sfiora la quota dei 100mila residenti contagiati in due anni, e Benevento che oggi ha invece registrato 294 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 63mila casi in tutto.