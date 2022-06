Covid Campania, il bollettino del 27 giugno. Contagi: oggi sfondano il 31%

Napoli, 27 giugno 2022 – Sfondano la quota del 31% i contagi in Campania, dove il tasso di contagiosità del virus è aumentato di tre punti in sole 24 ore. I nuovi casi rilevati dal tracciamento sono 2.647 su oltre 8mila tamponi analizzati. Una discesa solo apparente dei numeri, che ieri erano 5.458, ma su oltre 19mila test.

Il tasso di positività è del 31,69%, in forte aumento rispetto al 28,3% di ieri. I tamponi processati ieri sono stati 8.352 (7.280 test antigenici e 1.072 molecolari), di cui sono risultati positivi 2.555 antigenici e 92 molecolari.

I ricoverati in terapia intensiva passano dai 23 di ieri ai 24 di oggi. I ricoverati in degenza ordinaria sono 390, in aumento di 29 posti letto occupati rispetto ai 361 ricoveri di ieri. Sono quattro le nuove vittime: due avvenute nelle ultime 48 ore e altrettante in precedenza, ma registrate oggi.